Scoperte dai carabinieri 100 piante di marijuana, 52enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni di Cardeto, disoccupato e con precedenti, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da mirate indagini condotte dai militari tra settembre e ottobre 2022, finalizzate al contrasto del fenomeno della coltivazione illegale e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva coltivato in un appezzamento di terreno in località “Liddu“, 100 piante di marijuana di varia altezza e già defogliate, occultate tra la fitta vegetazione, con relativo impianto di irrigazione composto da tubature adibito per la manutenzione e innaffiamento.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuti, previa campionatura sono stati sottoposti a sequestro. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno rinvenuto, all’interno dell’appartamento dell’uomo, 200 grammi di marijuana.