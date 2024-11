Scoperti 4 kg di marijuana nascosta in dei bidoni di plastica

Lunedì 18 novembre a Gerocarne, e precisamente in località Comunella, i carabinieri della Stazione di Soriano, coadiuvati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno trovato 4kg di marijuana.

La sostanza stupefacente, una volta imbustata, era stata stipata in un bidone di plastica e poi occultata tra alcuni rovi nei pressi di una porcilaia.

L’attività è inserita nella campagna di rastrellamenti in aree impervie avviata dalla Compagnia carabinieri di Serra San Bruno per colpire i finanziamenti illeciti delle consorterie della zona e che ha sinora permesso di rinvenire 15 piantagioni di “cannabis indica” per complessive 2500 piante, tutte estirpate e distrutte.