Trentaquattro persone denunciate da ottobre a oggi per furto aggravato di energia elettrica e risorse idriche. È il bilancio dei controlli condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone insieme ai tecnici delle società erogatrici tra Isola di Capo Rizzuto e Cutro, mirati a contrastare gli allacci abusivi e a mettere in sicurezza gli impianti manomessi.

Il by-pass elettrico in via Capo Colonna e i precedenti blitz a Isola di Capo Rizzuto

L’ultimo episodio è stato scoperto nel pomeriggio del 22 novembre in via Capo Colonna, a Isola di Capo Rizzuto, dove i militari della locale Tenenza hanno individuato un sistema di by-pass realizzato per aggirare completamente i contatori e alimentare tre appartamenti più un locale adibito a magazzino.

Tre persone — due donne e un uomo già noto alle forze dell’ordine — sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Capo Domenico Guarascio, mentre cavi e misuratori alterati sono stati posti sotto sequestro penale.

L’operazione segue altre due verifiche eseguite nello stesso comune: il 29 ottobre erano state denunciate 21 persone per manomissioni dei contatori, by-pass elettrici e collegamenti diretti alla rete idrica, mentre il 1° ottobre tre cittadine straniere erano state segnalate per un allaccio abusivo alla rete elettrica domestica.

A Cutro nel mirino anche aziende agricole allacciate alle condotte So.Ri.Cal.

Analoghe ispezioni hanno riguardato anche il territorio di Cutro, dove i militari della locale Stazione hanno esteso gli accertamenti dalle abitazioni alle attività produttive.

Nel mese di novembre sono state denunciate a piede libero 7 persone per furto aggravato di acqua: tra i soggetti segnalati figurano i gestori di due aziende agricole locali, sorpresi ad attingere direttamente dalle condotte idriche principali di So.Ri.Cal. senza tracciamento dei consumi, oltre a un agricoltore che aveva applicato un dispositivo hydropass irregolare al contatore.

I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.