Scoperto dai carabinieri un sofisticato bunker in un’abitazione privata

I carabinieri e i militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio bunker realizzato all’interno di un’abitazione privata di un 46enne a Taurianova (RC). Il bunker era stato costruito sotto la camera da letto dell’edificio.

Con una botola a scomparsa, ben occultata nel pavimento, si accedeva al vano interrato. La botola, delle dimensioni di circa 90×90 cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in salita, mediante un sofisticato meccanismo idraulico con comando elettrico, controllato da un pulsante.

Dal varco si accedeva quindi ad un locale totalmente interrato in cemento armato, delle dimensioni di circa 3×3 metri e alto circa 2 metri, con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di areazione mediante fori, che consentivano la permanenza all’interno anche per un prolungato periodo. La botola a scomparsa era azionabile con tasti elettrici sia dall’interno che dall’esterno, creando una struttura automatizzata di difficile individuazione e particolarmente efficace.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il manufatto sia stato utilizzato, nel corso del tempo, anche da esponenti delle locali cosche di ‘ndrangheta per sottrarsi alle catture. Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato ed il locale posto sotto sequestro. Il nascondiglio particolarmente efficiente, era stato realizzato all’interno di un’abitazione distante dal centro abitato.