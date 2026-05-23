Scoperto dai Nas un falso dermatologo e tricologo, ambulatorio e siti web sequestrati

Attirava clienti attraverso siti internet in cui illustrava le proprie competenze e le problematiche di natura tricologica rispetto alle quali sarebbe potuto intervenire ma non aveva i necessari titoli di studio.

E’ quanto avrebbero accertato i carabinieri del Nas di Reggio Calabria, che con la collaborazione dei reparti territoriali dell’Arma hanno eseguito un decreto di sequestro d’urgenza emesso dalla Procura, di due siti internet e di una casella di posta elettronica utilizzati per procacciare clienti, oltre che di un ambulatorio di tricologia medica e delle attrezzature cliniche.

L’uomo è indagato, a vario titolo, per esercizio abusivo delle professioni di tricologo e psicologo e sostituzione di persona in ambito sanitario. Il Gip ha convalidato il sequestro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe attirato numerosi clienti attraverso i siti internet. I militari del Nas, attraverso servizi di osservazione e pedinamento, raccolta di testimonianze e analisi documentale, avrebbero accertato che il soggetto svolgeva visite specialistiche e attività sanitarie senza essere in possesso dei necessari titoli di studio e delle conseguenti abilitazioni professionali.

Il soggetto, tra l’altro, secondo quanto emerso dalle indagini, era già stato arrestato in passato per comportamenti simili, oltre che condannato per tali fatti.