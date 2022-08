Scoperto nuovo virus: focolaio di “influenza del pomodoro” in India

Dopo il Covid-19 e il vaiolo delle scimmie, le autorità sanitarie sono preoccupate per la scoperta di un nuovo virus chiamato influenza del pomodoro. Rilevata in India, questa malattia è oggetto di seria osservazione da parte di specialisti. L’influenza del pomodoro, una malattia virale recentemente osservata in India, nelle regioni del Kerala e dell’Odisha, ha preso il suo nome insolito a causa dei suoi sintomi.

La malattia virale si diffonde con vesciche rosse e dolorose sul corpo, che lentamente crescono fino a tutte le dimensioni di un pomodoro, spiegano gli autori nell’articolo di Lancet. Un fenomeno particolarmente preoccupante per gli specialisti sapendo che queste due regioni distano 1.500 chilometri l’una dall’altra.

Secondo le prime analisi, solo i bambini di età inferiore ai cinque anni sono colpiti dalla malattia. Per il momento, il virus, la cui origine rimane sconosciuta, ha infettato quasi 82 bambini. I sintomi dell’influenza del pomodoro sono vari. I bambini infetti possono avere febbre, dolori articolari, mal di stomaco, mal di testa, eruzioni cutanee, tosse, vomito, diarrea e grave affaticamento.

L’influenza del pomodoro è essenzialmente caratterizzata dalla comparsa di dolorosi brufoli rossi, che ricordano i pomodorini. Se i ricercatori hanno potuto osservare che la malattia è particolarmente contagiosa, non è stato ancora sviluppato alcun trattamento. Come con la maggior parte dei virus, le autorità indiane hanno chiesto ai genitori dei pazienti infetti, così come ai casi di contatto, di autoisolarsi.

Si raccomanda inoltre che i bambini infetti bevano acqua e puliscano regolarmente i brufoli per evitare che si infettino. Per il momento.- rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – la malattia non è stata rilevata in Italia, ma le autorità sanitarie restano all’erta.

Ecco ed elenco di sintomi di “influenza del pomodoro”: “La rara infezione virale è endemica e non è considerata pericolosa per la vita”, scrivono i ricercatori. A causa dell’esperienza con Corona, tuttavia, è auspicabile un gesto vigile per prevenire focolai. Il nuovo virus, che è accusato dell’influenza del pomodoro, non è correlato alla Sars, sottolineano gli esperti.