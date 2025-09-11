Scoperto terreno adibito a piantagione di cannabis, 57enne arrestato

I Carabinieri di Cirò Marina, a Melissa, hanno arrestato in flagranza un 57enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, infatti, insospettiti dagli insoliti movimenti notati nei pressi della sua abitazione, hanno deciso di intervenire con il supporto del cane Indù, unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, e di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti.

L’attività, che ha dato da subito esito positivo data la presenza in casa di modiche quantità di diverse tipologie di stupefacenti – cocaina, marijuana e hashish – è stata estesa poi ad un terreno nella disponibilità dell’interessato, dove sono state trovate altre nove piante di marijuana, di cui due già essiccate.

Per questo motivo, per lui sono scattate le manette, e gli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.