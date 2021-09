Scoperto un centro benessere abusivo in un albergo

Un centro benessere abusivo senza alcuna autorizzazione è stato scoperto a Gambarie, nel Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabria.

Il centro benessere si trovava all’interno di un albergo dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nei locali cucina, anche 180 chili di carne e salumi privi di tracciabilità e in parte con la data di scadenza superata. I carabinieri nei giorni hanno passato al setaccio la nota località turistica Aspromontana di Gambarie, controllando numerosi alberghi e ristoranti, riscontrando non poche sorprese.

In altro noto albergo, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico strutturali e sequestrato oltre 100 kg di prodotti gastronomici senza tracciabilità.

Nella zona di “Tre Aie”, invece, al termine di una ispezione in un’attività di ristorazione, i militari dell’Arma hanno sequestrato oltre 500 chili di salumi e formaggi, anche questa volta senza tracciabilità, stipati in un deposito privo di autorizzazioni igienico sanitaria.

Gli alimenti sequestrati hanno un valore complessivo di circa 13mila euro. Alle attività commerciali non in regola sono state elevate sanzioni per un totale di 10mila euro. Le stesse, inoltre, sono state segnalate al dipartimento di prevenzione dell’Asl reggina.