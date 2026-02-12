Scoperto un chilo di marijuana destinata alle piazze di spaccio, 35enne arrestato

La guardia di finanza di Crotone ha arrestato un uomo di 35 anni, colto in flagranza di reato con oltre 1 chilo e 400 grammi di marijuana destinati allo spaccio.

L’operazione è scattata nel pomeriggio dell’8 febbraio scorso durante un ordinario controllo sulle strade di Isola Capo Rizzuto. I finanzieri hanno notato un’auto in sosta con due persone accanto. Il loro stato di agitazione ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire i controlli.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati uno spinello già confezionato e una dose di marijuana. Da qui la decisione di estendere gli accertamenti all’abitazione del 35enne. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti oltre 1,400 kg di marijuana, una bilancia elettronica di precisione con residui di sostanza e materiale plastico per il confezionamento sottovuoto, elementi ritenuti indicativi di un’attività strutturata di spaccio sul territorio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309 del 1990. Su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.