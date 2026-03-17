Scoperto un deposito di droga, 18 kg di marijuana nascosti in una casa disabitata

I carabinieri di Cirò Marina hanno sequestrato 18 chili di marijuana, insieme a sacchetti di plastica utilizzati per confezionare le dosi, nascosti in una casa disabitata al quale era possibile accedere liberamente.

Un colpo duro allo spaccio di droga nella fascia ionica crotonese. La scoperta durante un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e a sanzioni per diverse attività economiche.

L’operazione più rilevante è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’intensa attività di monitoraggio delle aree sensibili tra il centro cittadino e la frazione di Torre di Melissa.

Durante i controlli, i carabinieri hanno individuato un’abitazione disabitata e facilmente accessibile, utilizzata come vero e proprio deposito dello stupefacente. All’interno sono stati rinvenuti ben 18 chilogrammi di marijuana, oltre a materiale plastico destinato al confezionamento delle dosi.

Determinante il contributo del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia: il cane antidroga “Manco” ha consentito di localizzare lo stupefacente, abilmente occultato. L’intero carico è stato sequestrato a carico di ignoti e posto sotto la gestione della Procura della Repubblica di Crotone, che coordina le indagini per identificare i responsabili.

Parallelamente all’attività antidroga, l’Arma ha avviato un’ampia operazione di verifica nel settore commerciale e turistico. I militari della Stazione di Cirò Marina, in collaborazione con la SIAE di Crotone, hanno controllato numerose attività del territorio.

Nel mirino delle ispezioni: boutique e negozi di abbigliamento, Lounge bar e locali della movida e Strutture alberghiere. Le verifiche si sono concentrate sulla regolarità delle licenze per l’intrattenimento e sull’utilizzo di contenuti coperti da copyright. Al termine dei controlli, sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.

L’operazione conferma la strategia dei Carabinieri nel presidiare costantemente il territorio della provincia di Crotone, con interventi mirati sia alla repressione dei reati legati al traffico di droga sia alla tutela della legalità economica.