Scoppia una bombola GPL all’interno di una roulotte, tragedia sfiorata

Nel pomeriggio di oggi alle ore 16:15 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta in via delle Conchiglie, località Gabella per un incendio arbusti e macchia mediterranea bassa che, causa forte vento, si è successivamente propagato all’interno di un terreno privato coinvolgendo due autovetture ed una roulotte .

Durante la fase di spegnimento si è verificato lo scoppio di una bombola GPL situata all’interno della roulotte. Fortunatamente nessuna conseguenza per i vigili del fuoco.

Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. La causa del rogo è in fase di accertamento.