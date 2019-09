Scoppia uno scaldino elettrico in un appartamento nel catanzarese, diversi danni

Scoppio di uno scaldino elettrico in un appartamento. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in località Finocchiaro nel comune di Sellia Marina.

Per cause accidentali, uno scaldino elettrico della capacità di 80lt è scoppiato all’interno del locale bagno posto al primo piano di una villetta bifamiliare strutturata su due livelli.

Lo scoppio ha danneggiato l’intero locale bagno ed ha prodotto marcate lesioni sulle pareti divisorie all’interno dell’abitazione con cedimento di piccole parti di laterizi.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina intervenuti tempestivamente è valso alla messa in sicurezza dei locali e a verifica visiva dello stato dei luoghi.

A coordinare le operazioni di soccorso l’ispettore Conforti del Comando vigilfuoco di Catanzaro.

Pur non avendo riscontrato evidenti danni alla struttura, a scopo precauzionale in attesa di verifica tecnica approfondita, si è reso necessario lo sgombero del nucleo familiare (composto da quattro unità) che si trasferiva presso un’altra abitazione di proprietà.

Fortunatamente al momento dell’evento nell’appartamento non vi era nessuno. Non si registrano danni a persone.