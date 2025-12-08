Scopri a Soverato Superiore la Magia dei Presepi! Oggi l’inaugurazione

Oggi 8 dicembre, alle 16:00, il Palazzo Chiefari di Soverato Superiore si trasformerà in un luogo incantato, dove l’arte dei presepi si svela in tutto il suo splendore.
Non perdere l’inaugurazione di un evento che celebra le tradizioni natalizie e ci riconnette con le nostre radici.
Vivi un viaggio emozionante tra storie e dettagli che scaldano il cuore. Ogni presepe è un capolavoro, un invito a riscoprire il vero spirito del Natale.
Unisciti a noi per una giornata indimenticabile, fatta di arte e comunità. Ti aspettiamo!