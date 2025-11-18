Scopri la magia dei presepi a Palazzo Chiefari: un’esperienza incantevole nel cuore di Soverato Superiore!

Soverato Superiore si prepara a vestirsi di luce e bellezza con un evento straordinario che vi porterà nel profondo incanto delle tradizioni natalizie. Non perdete l’occasione di vivere la magia di innumerevoli presepi, allestiti in una location affascinante, il Palazzo Chiefari, nel suggestivo borgo antico.

L’inaugurazione si terrà l’8 dicembre, alle ore 16:00, e sarà un momento da ricordare, un viaggio immersivo nel mondo dell’arte presepiale, dove ogni creazione racconta una storia, dove ogni dettaglio evoca emozioni profonde.

La manifestazione, organizzata con passione dall’Associazione New Generation Libadium in collaborazione con l’amministrazione comunale di Soverato e con il prezioso supporto dell’Associazione Soverato Incanto, promette di essere un’esperienza stimolante e coinvolgente per tutti i visitatori.

Siamo lieti di invitare artisti e appassionati a unirsi a noi in questa celebrazione dell’arte e della tradizione. Se desiderate esporre la vostra opera d’arte, non esitate a contattare l’Associazione New Generation Libadium al numero +39 331 3649158. La vostra creatività sarà un prezioso contributo a questa manifestazione unica.

Lasciatevi trasportare da un’atmosfera suggestiva e dal calore dei valori antichi che il presepe incarna. È un’opportunità per riscoprire non solo l’arte, ma anche lo spirito del Natale, il legame con le nostre radici e con la comunità.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa meravigliosa avventura, fatta di arte, emozioni e tradizione. Non mancate!