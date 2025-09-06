Scortesie in un Pronto Soccorso calabrese, l’Asp avvia indagini

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Cosenza ha avviato due indagini interne dopo aver ricevuto segnalazioni su presunti comportamenti poco professionali e scortesi all’interno dello spoke ospedaliero di Corigliano-Rossano.

Nel mirino, una guardia giurata e un operatore sanitario, accusati di aver mancato di rispetto nei confronti di due utenti.

​Il primo caso riguarda una guardia giurata, dipendente di una ditta di vigilanza esterna, accusata di aver avuto un atteggiamento scortese nei confronti di un cittadino.

La direzione sanitaria ha richiesto un resoconto dettagliato alla ditta in questione e ha avviato una verifica interna. Se le accuse venissero confermate, l’Asp prenderà provvedimenti disciplinari.

Il secondo episodio ha avuto luogo nel pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio”. Un paziente ha denunciato il comportamento irrispettoso di un operatore sanitario durante una richiesta di assistenza. L’Asp ha subito disposto accertamenti per ricostruire l’accaduto e fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

La direzione dell’Asp di Cosenza ha ribadito la sua ferma posizione, sottolineando che non tollererà in alcun modo comportamenti ostili, offensivi o lesivi della dignità dei pazienti. L’azienda considera il rispetto dell’utenza un principio fondamentale, la cui violazione non solo danneggia le persone coinvolte, ma compromette anche la credibilità dell’intero sistema sanitario e la fiducia dei cittadini.

Parallelamente alle indagini, l’Asp sta già pianificando misure preventive. Sono stati programmati richiami formativi per tutto il personale, sia interno che esterno, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro improntato alla correttezza, alla cortesia e alla centralità del paziente.