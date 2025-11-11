Scossa di terremoto al largo della Costa Ionica Catanzarese

Un lieve sisma ha interessato questa mattina la zona marittima della Costa Ionica Catanzarese, nella provincia di Catanzaro.

​Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento sismico è stato registrato alle ore 06:45:17 (UTC +01:00), in pieno orario italiano.

La magnitudo è stata misurata a ML 2.5 (Magnitudo Locale o Richter), classificandolo come un terremoto di intensità molto bassa, generalmente non percepito dalla popolazione o, se percepito, solo in modo molto leggero.

​Dettagli Tecnici del Sisma

​I dettagli della localizzazione, forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), indicano che l’epicentro del terremoto si trova alle coordinate geografiche di 38.6112 di latitudine e 16.7283 di longitudine. Questo posizionamento conferma che l’evento è avvenuto in mare, al largo delle coste della Calabria.

​Un dato cruciale è la profondità ipocentrale, misurata a 19 km. Tale profondità è considerata intermedia e contribuisce alla lieve attenuazione delle onde sismiche in superficie, limitando l’impatto avvertito sulla terraferma.

​Nonostante la bassa intensità e la localizzazione in mare, l’area della Calabria è notoriamente a elevato rischio sismico. La costante attività della Sala Sismica INGV-Roma, che ha localizzato e monitorato l’evento, sottolinea l’importanza del presidio scientifico e della sorveglianza sismica in questa parte d’Italia.