Scossa di terremoto al largo della costa tirrenica calabrese, magnitudo 3.2

Un evento sismico di magnitudo ML 3.2 è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa mattina, domenica 11 gennaio 2026. La scossa si è verificata alle ore 07:20:01 (ora italiana) nel distretto sismico della Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza.

​I dettagli tecnici

​Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto le seguenti coordinate geografiche:

​Latitudine: 39.1682

​Longitudine: 15.7343

​Profondità (Ipocentro): 280 km

Un terremoto “profondo”

​L’elemento caratterizzante di questo evento è l’elevata profondità dell’ipocentro, localizzato a ben 280 chilometri sotto il livello del mare.

Proprio a causa di questa profondità, le onde sismiche vengono generalmente attenuate dalla crosta terrestre prima di raggiungere la superficie, rendendo il terremoto difficilmente avvertibile dalla popolazione sulla costa.

​I terremoti in quest’area del Tirreno sono frequenti e spesso legati ai processi geologici di subduzione che caratterizzano il basso Tirreno e l’arco calabro.