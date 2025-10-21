Scossa di terremoto in Calabria

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio, martedì 21 ottobre 2025, nel territorio della provincia di Cosenza.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo locale (M_L) pari a 2.5. L’evento sismico è avvenuto alle ore 15:14:06 (ora italiana).

L’epicentro è stato localizzato a 5 km a Nord-Est di Montalto Uffugo (CS), con coordinate geografiche 39.4372° di latitudine e 16.2078° di longitudine.

L’ipocentro, ovvero il punto in profondità dove ha avuto origine la frattura, è stato stimato a 9 km dalla superficie.

​Il terremoto è stato localizzato e monitorato dalla Sala Sismica INGV-Roma.