Scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 3.7, avvertito dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata nella serata di ieri, venerdì 4 settembre 2026, in provincia di Cosenza.

L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma precisamente alle ore 21:31:42 (ora italiana).

​L’epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri a ovest del comune di Castiglione Cosentino, con coordinate geografiche pari a 39.3558 di latitudine e 16.2512 di longitudine.

L’ipocentro, ovvero il punto ipogeo in cui si è originata la frattura della roccia, è stato individuato a una profondità relativamente superficiale di 9 chilometri.

​Proprio a causa della scarsa profondità dell’ipocentro, la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione locale, in particolare nei comuni vicini all’epicentro e nel capoluogo cosentino. Diversi residenti hanno segnalato di aver percepito un tremore breve ma nitido.

​Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma l’evento ha comunque generato un breve momento di apprensione tra gli abitanti della zona. La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità e della Protezione Civile.