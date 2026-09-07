Scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 2.9 con epicentro vicino ad Aprigliano



​Una lieve scossa di terremoto di magnitudo ML 2.9 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, 7 settembre 2026.

L’evento sismico si è verificato esattamente alle ore 15:47:47 (ora italiana) nel territorio calabrese, con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a est del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza.

Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma ha avuto le seguenti coordinate geografiche:

​Latitudine: 39.2503

​Longitudine: 16.4262

​Profondità (ipocentro): 16 km

​La profondità intermedia dell’ipocentro ha attenuato l’impatto della scossa in superficie. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se l’evento è stato avvertito da parte della popolazione nei comuni più vicini all’epicentro. La situazione rimane sotto il costante monitoraggio delle autorità competenti e della rete sismica dell’INGV.