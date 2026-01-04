Scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 3.7 con epicentro a San Nicola dell’Alto

Una chiara scossa di terremoto ha interessato l’area della provincia di Crotone nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio 2026.

L’evento sismico, registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto luogo alle ore 18:48:15.

​I dettagli tecnici

​Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.7. L’epicentro è stato localizzato a solo 1 km a Sud-Est del comune di San Nicola dell’Alto, con coordinate geografiche 39.2815 (latitudine) e 16.9903 (longitudine).

​Un elemento rilevante riguarda la profondità dell’ipocentro, individuata a 32 chilometri sotto il suolo. Proprio questa profondità potrebbe aver attenuato l’intensità delle vibrazioni in superficie, sebbene la magnitudo sia stata sufficiente a rendere l’evento chiaramente avvertibile dalla popolazione.

​Paura tra i residenti

​La scossa è stata percepita distintamente non solo a San Nicola dell’Alto, ma in gran parte del territorio provinciale e nei comuni limitrofi di Casabona, Pallagorio e Carfizzi.

Molte le segnalazioni sui social network da parte di cittadini che hanno avvertito un tremore durato alcuni secondi.