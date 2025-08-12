Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 ha interessato la zona orientale di Reggio Calabria, generando una scossa avvertita dalla popolazione locale nel primo pomeriggio di oggi.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è stato registrato alle 13:34:15 (ora italiana) con epicentro localizzato a circa 4 chilometri a est del capoluogo calabrese. Le coordinate geografiche precise sono state indicate a 38.1247 di latitudine e 15.6862 di longitudine.

Ciò che ha caratterizzato questo sisma, e che probabilmente ne ha mitigato la percezione in superficie, è stata la notevole profondità dell’ipocentro, stimata a ben 69 chilometri. Generalmente, terremoti che si verificano a una profondità maggiore tendono a disperdere l’energia su un’area più vasta, riducendo l’intensità della scossa in superficie e, di conseguenza, i potenziali danni a persone e cose.

La localizzazione e la misurazione del terremoto sono state effettuate dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale.

L’episodio odierno rientra nella normale attività sismica che caratterizza l’area dello Stretto di Messina, una delle zone geologicamente più attive d’Italia. Nonostante la natura profonda della scossa, l’evento serve a ricordare l’importanza della prevenzione e della preparazione in una regione ad alto rischio sismico.