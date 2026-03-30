Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle prime luci dell’alba di oggi, 30 marzo 2026, nel territorio della provincia di Reggio Calabria.
L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 05:58:58.
I dettagli tecnici
Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a Nord-Est del comune di San Roberto. Le coordinate geografiche precise indicano una latitudine di 38.2343 e una longitudine di 15.7738.
Il sisma si è originato a una profondità di 16 chilometri (ipocentro), un fattore che solitamente contribuisce a limitare il risentimento della scossa in superficie rispetto a terremoti più superficiali.