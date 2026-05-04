Scossa di terremoto nel Catanzarese: epicentro a Cenadi

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, 3 maggio 2026, nell’entroterra della provincia di Catanzaro. L’evento sismico, rilevato dai sistemi di monitoraggio della Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto luogo alle ore 22:29:32 (ora italiana).

​I dettagli tecnici

​Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.6. Il movimento tellurico è stato localizzato a una profondità estremamente superficiale, stimata in circa 8 chilometri (ipocentro).

​L’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche (38.7237, 16.4102), precisamente a 1 km a Nord del comune di Cenadi (CZ).

​La situazione sul territorio

​Data la bassa magnitudo, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, proprio a causa della scarsa profondità dell’ipocentro, la scossa è stata distintamente avvertita da una parte della popolazione residente nei comuni limitrofi, in particolare tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

​Comuni entro i 10 km dall’epicentro:

​Cenadi

​San Vito sullo Ionio

​Polia

​Olivadi

​Cortale