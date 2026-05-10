Scossa di terremoto nel Catanzarese: magnitudo 2.7 a Sellia Marina

Un evento sismico di debole entità è stato registrato nella tarda mattinata di oggi, 10 maggio 2026, sulla costa ionica calabrese. Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata alle ore 12:18:26 (ora italiana).

​I dettagli tecnici

​Il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.7. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma a circa 9 chilometri a sud-ovest di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

Le coordinate geografiche rilevate sono state le seguenti:

​Latitudine: 38.8477

​Longitudine: 16.6693

​Profondità (ipocentro): 22 km

Situazione e segnalazioni

​Data la profondità di 22 chilometri e la magnitudo contenuta, il terremoto è stato avvertito solo in modo lieve dalla popolazione residente lungo la fascia costiera e in alcuni quartieri del capoluogo, specialmente ai piani più alti degli edifici.