Scossa di terremoto nel catanzarese: magnitudo 3.0 con epicentro a Cerva

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 8 agosto 2026, in provincia di Catanzaro.

I sismografi della Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma hanno rilevato un evento di magnitudo ML 3.0 alle ore 20:25:48 (ora italiana).

​L’epicentro è stato localizzato a circa 1 chilometro a sud-est del comune di Cerva (CZ), con coordinate geografiche latitudine 39.0167 e longitudine 16.7497. L’ipocentro della scossa, ovvero il punto nel sottosuolo in cui si è generato il sisma, si attesta a una profondità di 19 chilometri.

Trattandosi di una magnitudo moderata e avvenuta a una discreta profondità, la scossa è stata avvertita lievemente soltanto dalla popolazione locale e nei comuni limitrofi della presila catanzarese, senza causare danni a persone o cose.