Una scossa di terremoto di magnitudo locale (ML) 2.6 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, in provincia di Catanzaro.

​Secondo i dati rilevati e localizzati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma si è verificato esattamente alle ore 14:02:15 (ora italiana).

L’epicentro è stato individuato a circa 3 chilometri a nord-ovest dal comune di Torre di Ruggiero, alle coordinate geografiche 38.6783 di latitudine e 16.3617 di longitudine.

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L’ipocentro è stato localizzato a una profondità significativa, pari a 37 chilometri. Data la modesta entità della magnitudo e la notevole profondità dell’evento, la scossa non ha provocato danni a persone o cose, risultando appena o per nulla avvertita dalla popolazione locale.