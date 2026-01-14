Scossa di terremoto nel Mar Ionio: magnitudo 3.1 al largo della costa

Sisma localizzato nel primo pomeriggio di oggi dalla Sala Sismica dell’INGV. Non si segnalano danni a persone o cose.

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata oggi, 14 gennaio 2026, nel distretto sismico del Mar Ionio Settentrionale. L’evento è avvenuto nel primo pomeriggio, precisamente alle ore 14:34:42 (ora italiana).

​I dettagli tecnici

​Secondo i rilevamenti effettuati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma ha avuto le seguenti caratteristiche:

​Magnitudo: 3.1 della scala Richter

​Profondità (Ipocentro): 30 chilometri

​Coordinate geografiche: Latitudine 38.6458, Longitudine 18.0653

Localizzazione e percezione

​L’epicentro è stato localizzato in pieno mare, a una distanza considerevole dalle coste italiane e greche. La profondità di 30 km ha contribuito a smorzare l’energia del sisma in superficie; per questo motivo, nonostante la magnitudo superiore a 3, non risultano segnalazioni di percezione netta da parte della popolazione sulla terraferma.

Monitoraggio costante

​La zona del Mar Ionio Settentrionale è nota per la sua attività tettonica, legata ai complessi movimenti della placca africana e di quella eurasiatica. Le autorità e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione, sebbene l’evento odierno rientri nell’ordinaria attività sismica dell’area mediterranea.

