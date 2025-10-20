Scossa di terremoto nella notte in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo (ML) 2.7 è stata registrata questa mattina, lunedì 20 ottobre 2025, nella provincia di Cosenza.

L’evento sismico è avvenuto alle ore 03:06:00 (ora italiana), con epicentro localizzato a 6 km a Est del comune di Lattarico.

​Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto coordinate geografiche precise di latitudine 39.4492 e longitudine 16.1998.

L’ipocentro, ovvero il punto di rottura all’interno della crosta terrestre, è stato stimato ad una profondità di 7 chilometri.

​La localizzazione e la misurazione della magnitudo sono state effettuate dalla Sala Sismica INGV-Roma.

​Data la magnitudo moderata (2.7), il sisma rientra nella categoria dei terremoti generalmente avvertiti da pochi in condizioni favorevoli e che di norma non provocano danni a cose o persone.

Nonostante ciò, l’area della Calabria è notoriamente a elevato rischio sismico, e l’attenzione rimane alta tra la popolazione e le autorità.