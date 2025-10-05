Scossa di terremoto nello Stretto di Messina

Un evento sismico di modesta entità ha interessato lo Stretto di Messina nella notte tra sabato e domenica, riaccendendo l’attenzione sulla complessa e delicata sismicità dell’area.

Secondo i dati registrati dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, la scossa di magnitudo 3.0 è avvenuta alle ore 00:47:58 (UTC +02:00, ora italiana) di oggi, 5 ottobre 2025.

L’epicentro è stato localizzato con precisione nelle acque dello Stretto, con coordinate geografiche 38.2647 (latitudine) e 15.6765 (longitudine), ad una profondità di 15 chilometri. La posizione è quindi al confine tra le province di Reggio di Calabria e Messina.