Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 2.7

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, alle ore 12:41 italiane, nella zona dello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento sismico ha avuto una magnitudo di 2.7 sulla scala Richter e si è verificato a una profondità di 15 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato alle coordinate geografiche 38.0642 di latitudine e 15.5983 di longitudine, in un’area sismicamente attiva che separa la Calabria dalla Sicilia.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita lievemente dalla popolazione in alcuni centri costieri, sia sul versante siciliano che su quello calabrese.

Lo Stretto di Messina è una delle zone più sensibili dal punto di vista sismico del territorio italiano, dove la placca africana e quella euroasiatica si incontrano generando frequenti movimenti tellurici, generalmente di bassa intensità ma talvolta anche più rilevanti.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continua a monitorare la situazione, come di consueto, per valutare eventuali repliche o variazioni dell’attività sismica nell’area.