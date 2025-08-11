Scossa di terremoto questa mattina nello Stretto di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è stata registrata questa mattina alle 06:31 nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina.
Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’epicentro è stato localizzato alle coordinate 38.0798°N, 15.5882°E, a una profondità di 11 chilometri.
Il sisma, di lieve entità, rientra nella normale attività sismica dell’area, notoriamente caratterizzata da un’elevata frequenza di eventi tellurici a causa della sua complessa geologia e della vicinanza tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica.
Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma la scossa potrebbe essere stata avvertita debolmente dalla popolazione residente nei comuni costieri dello Stretto.
L’INGV ricorda che, pur trattandosi di un evento di bassa magnitudo, il monitoraggio continuo dell’area è fondamentale per studiare l’evoluzione dell’attività sismica e migliorare le strategie di prevenzione.