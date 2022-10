Il sindaco Nicola Fiorita, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture ed ha confermato – in un post sul suo profilo Facebook – che “fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone”.

“Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione comunale – aggiunge Fiorita – sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione”.