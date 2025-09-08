Scossa di terremoto in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.9 ha interessato la provincia di Reggio Calabria, precisamente la zona a nord-est del comune di Santo Stefano in Aspromonte.

L’evento sismico, registrato alle 19:39:41 (UTC +02:00) ora italiana di lunedì 8 settembre 2025, ha generato un breve ma avvertito tremore in diverse località dell’area.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Sala Sismica di Roma, l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 4 chilometri a nord-est di Santo Stefano in Aspromonte.

Le coordinate geografiche precise sono 38.1938 di latitudine e 15.8198 di longitudine. La profondità ipocentrale è stata stimata in 15 chilometri, un dato che ha contribuito a distribuire l’energia della scossa su un’area più ampia.

​Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose. La magnitudo, seppur avvertibile, rientra in una fascia che raramente causa crolli o lesioni strutturali significative.