Scossa di terremoto nella notte in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è stata registrata questa notte, alle 02:44:50 (ora italiana), nel cuore della Calabria.

L’epicentro del sisma è stato individuato a circa 4 km a nord-ovest del comune di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, le coordinate geografiche precise dell’evento sono state localizzate a una latitudine di 38.8108 e una longitudine di 16.2518.

L’ipocentro, ovvero il punto di origine del terremoto, è stato calcolato a una profondità di 21 km.

La scossa, sebbene di lieve entità, ha interessato un’area nota per la sua attività sismica.