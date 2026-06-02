Scossa violenta colpisce la Calabria. È allerta nella “zona rossa” d’Italia

Nella notte, alle ore 00:12:35 italiane, la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma ha registrato un forte terremoto di Magnitudo Momento (M_w) 6.1 al largo della Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza.

​L’evento, individuato alle coordinate geografiche di latitudine 39.1550 e longitudine 15.8210, ha destato immediata attenzione a causa della sua notevole energia, ma presenta caratteristiche geologiche particolari che ne hanno drasticamente attenuato l’impatto distruttivo in superficie.

​L’analisi tecnica: la chiave è nell’ipocentro

​L’elemento cruciale di questo terremoto è la sua profondità ipocentrale, localizzata a 250 chilometri sotto il fondale marino. Dal punto di vista sismologico, un evento con queste caratteristiche viene classificato come un terremoto profondo.

​A differenza dei terremoti superficiali (che avvengono entro i primi 15-20 km della crosta e concentrano tutta la loro energia distruttiva in un’area ristretta), i sismi così profondi disperdono gran parte della loro energia elastica durante la risalita delle onde attraverso le rocce del mantello terrestre. Questo spiega perché una magnitudo importante come il grado 6.1 della scala Momento sia stata avvertita in modo soffuso, ondulatorio e su un’area geografica vastissima (da Napoli fino alla Sicilia), senza però causare i crolli o i danni strutturali che una simile energia avrebbe provocato a quote superficiali.

​L’approfondimento scientifico: la placca che affonda nel Tirreno

​Dal punto di vista geodinamico, l’epicentro localizzato al largo della costa cosentina e a 250 km di profondità è la firma diretta di uno dei processi geologici più affascinanti e complessi del pianeta: la subduzione della faglia ionica sotto l’Arco Calabro.

​Sotto il Mar Ionio si trova un antico lembo di crosta oceanica (legato alla Placca Africana) che si sta muovendo verso nord-ovest, infilandosi e scivolando letteralmente al di sotto della Calabria e del Mar Tirreno. Questo enorme blocco di roccia rigida prende il nome di “Slab sismico”.

​Mentre sprofonda nel mantello terrestre, lo Slab subisce enormi pressioni, stress termici e forze di compressione chimico-fisica. Il terremoto delle 00:12 è avvenuto proprio all’interno di questa placca subdotta, nel cuore profondo della Terra. Gli scienziati utilizzano questi specifici terremoti profondi come una sorta di “ecografia naturale” per mappare con precisione l’inclinazione e la forma della placca sotterranea, che sotto la Calabria forma un piano inclinato (detto piano di Benioff) che scende fino a oltre 400 km di profondità nel Tirreno meridionale.

​Monitoraggio e scenario

​La Sala Sismica INGV di Roma continua il monitoraggio della zona. I terremoti profondi di questo tipo sono eventi noti nel Tirreno meridionale e, proprio per la loro natura geometrica e geologica, non generano di norma le classiche e lunghe sequenze di repliche (aftershocks) superficiali avvertibili dalla popolazione, né sono associati al rischio immediato di maremoti, data la distanza tra la rottura ipocentrale e la superficie del fondale oceanico.