Screening del diabete in piazza a Soverato

Il 12 novembre dalle ore 9.30 in piazza Maria Ausiliatrice nella Città di Soverato, il lions club Soverato e Versante Ionico delle Serre ha riempito la piazza con il “Camper della salute” del distretto 108 Ya del Lions Cub international per effettuare lo screening del diabete nascosto o conosciuto.

Numerosi i cittadini che si sono sottoposti al test di misurazione della glicemia, controllo molto importante perché spesso questa malattia silente non è conosciuta in maniera preventiva ed arreca innumereboli problemi di salute.

I cittadini ed i passanti hanno risposto con entusiasmo e ringraziamenti per l iniziativa del club ed la Presidente Daniela Gullí si è dichiarata soddisfatta per l’ottima riuscita e ringrazia il governatore del Distretto Lions 108 Ya Franco Scarpino per aver dato al Club la possibilità di utilizzare il Camper della salute per il migliore svolgimento dello screening.

Ringrazia altresi l’Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco Emanuele Amoruso per il patrocinio gratuito e per la cooperazione continua Con il Lions Club Soverato e Versante Ionico delle Serre. Il lions club Soverato e Versante Ionico delle Serre è attento ad ascoltare ed a supportare le comunità in cui operano.