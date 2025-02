Screening tumore al colon retto, incontro informativo al Comune di Girifalco

Promosso dall’Asp con l’Amministrazione municipale e l’Avis

Si e svolto, mercoledì pomeriggio, l’incontro informativo promosso dall’Amministrazione Comunale su iniziativa del vicesindaco con delega alla Sanita, Alessia Burdino, con l’Avis Provinciale e Comunale.

L’incontro, svoltosi, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (rappresentato da Anna Misuraca, Cinzia Calignano e Filomena Fiorenzo), ha avuto come scopo quello di informare i cittadini del programma di screening completamente GRATUITO con il test SOF (Sangue Occulto Fecale).

L’ incontro divulgativo e stato incentrato sulla prevenzione e sulle indicazioni di ritiro gratuito del kit per eseguire il test.

Alla fine dell’incontro, grazie al supporto dell’Avis Comunale rappresentato dal presidente Laura Ielapi con il prezioso contributo delle volontarie del Servizio Civile, Siria Proganò e Barbara Posenato, sono stati consegnati i kit ai presenti rientranti nella fascia indicata.

Perché e importante essere informati?

Il tumore del colon retto e il secondo tumore per incidenza e mortalità, sia negli uomini che nelle donne. Tuttavia, può essere prevenuto grazie a un esame semplice, gratuito e non invasivo, che può essere eseguito comodamente a casa senza alcuna preparazione specifica o dieta.

Come eseguire il test?

Bisogna recarsi alla sede dell’Avis Comunale, sita in via Milano n. 8 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 – ritirare il kit e riportarlo il mercoledì nella stessa sede agli stessi orari.

Possono accedere al servizio, anche, coloro che non riceveranno la lettera purché di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Al momento del ritiro del Kit saranno consegnate le istruzioni per eseguire il test:

– Non e necessaria alcuna dieta particolare prima del test;

– Rimanda il test se hai emorroidi sanguinanti o, se sei donna, nel periodo mestruale;

– Ti sono state consegnate una provetta e una bustina verde (fig. A);

– Scrivi sull’etichetta della Cognome, Nome, Data di nascita; provetta;

– Raccogli le feci in un contenitore pulito e asciutto (per evitare il contatto con l’acqua e facilitare la raccolta ti consigliamo di foderare il vaso con carta in rotolo asciutta);

– Svita ed estrai il tappo della provetta (fig. B);

– Inserisci la punta del bastoncino in 3-4 punti diversi delle feci, in maniera che solo una piccola quantita di feci rimanga attaccata alla punta del bastoncino (fig. C);

– Rimetti il bastoncino nella provetta, premi bene il tappo e agita (fig. D e E);

– Riponi la provetta nella bustina di plastica verde e chiudi la bustina;

– Dopo la raccolta, puoi conservare la provetta in frigorifero, per un massimo di due giorni;

– Compila e firma il modulo di consenso informato che ti e stato consegnato con la provetta;

– Consegna la provetta e il modulo firmato presso il centro raccolta riportato sulla lettera di invito, nel giorno indicato; se non riesci a rispettare i tempi, chiama i numeri riportati sulla lettera di invito, per un nuovo appuntamento.

AVVERTENZE: non disperdere la provetta nell’ambiente. Evitare il contatto del liquido del flacone con occhi, bocca e pelle. Se cio accade, sciacquare accuratamente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

L’esame e gratuito e non occorre impegnativa.

Nel corso dell’incontro le referenti del progetto (che si ringraziano per l’opportunità) hanno spiegato, nel dettaglio, tutti gli altri screening gratuiti che e possibile effettuare nelle sedi di Soverato e Lamezia Terme – presto, anche, a Girifalco.

– Screening del tumore al seno (donne di eta compresa tra i 50 e i 69 anni residenti nella provincia di Catanzaro)

– Screening del tumore al collo dell’utero (donne di eta compresa tra i 25 e i 64 anni residenti nella provincia di Catanzaro)