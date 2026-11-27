Un passaggio significativo è stato compiuto nel percorso di costruzione di una scuola sempre più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare le storie personali di ogni bambino.

L’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Chiaravalle Centrale (Cz) si è dotato di un Protocollo unico per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni adottati e degli alunni con background migratorio.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla consegna degli attestati ai partecipanti a conclusione del ciclo di incontri formativi “Adozione a scuola”, tenuto da Giuliana Orlando, psicologa del Consultorio di Chiaravalle e membro dell’Equipe Territoriale per le Adozioni Nazionali e Internazionali.

Il percorso formativo è nato dall’esigenza, sollecitata da un gruppo di genitori adottivi, di soffermarsi sulle necessità degli alunni adottati presenti nella comunità scolastica, un’esigenza recepita con sensibilità dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, Maria Carmen Aloi.

La formazione, rivolta alle funzioni strumentali, ai referenti per l’inclusione e il bullismo, ai responsabili di plesso e ai genitori, ha fornito l’opportunità di approfondire le peculiarità della condizione adottiva e le possibili ricadute sul percorso scolastico dei minori.

Aspetti particolarmente importanti, se si considera che molti bambini, soprattutto quelli provenienti da adozione internazionale, vengono adottati in età scolare o comunque in prossimità dei sei anni e che, alla condizione adottiva, non corrisponde un’uniformità di situazioni e bisogni. Ogni bambino infatti, porta con sé una storia personale e vissuti differenti, che richiedono ascolto, sensibilità e risposte educative adeguate.

Punto di partenza del corso sono state le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati”, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione nel 2014 e aggiornate nel 2023, indicazioni finalizzate a fornire strumenti e competenze per strutturare metodologie di accoglienza efficaci, capaci di garantire il benessere degli alunni sin dal loro ingresso a scuola e di accompagnarli nelle fasi successive degli studi scolastici.

Al centro del percorso formativo le principali tematiche legate all’inserimento a scuola dei bambini adottati, quali l’importanza di instaurare relazioni collaborative ed efficaci tra scuola e famiglia, le specificità dei loro processi di apprendimento e la necessità di utilizzare linguaggi e strumenti appropriati quando si affrontano la storia personale e il tema dell’adozione.

A conclusione del percorso la scuola ha quindi stilato un Protocollo d’’accoglienza e inclusione che definisce un quadro condiviso di collaborazione tra scuola, genitori e servizi territoriali e che ha previsto, tra l’altro, l’individuazione di una referente per le adozioni, nella persona della docente Maria Macrì, figura di riferimento per l’applicazione e il coordinamento delle azioni previste dal documento.

«Con l’adozione del Protocollo e la conclusione del ciclo di incontri formativi – affermato la dirigente Aloi – l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” rafforza il proprio impegno sul fronte dell’inclusione, puntando sulla formazione, sulla collaborazione tra scuola e famiglia e sulla costruzione di una rete territoriale in grado di accompagnare ogni alunno nel proprio percorso di crescita».