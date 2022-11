Scuola, ecco quali sono i migliori licei della provincia di Catanzaro

Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica una scuola del Catanzarese: lo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme, con un indice Fga pari a 73,45 (l’anno scorso era persino più alto – 74,61 – eppure era secondo in classifica).

Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia vi è poi il Siciliani di Catanzaro con 71,33; l’Ettore Majorana di Girifalco (69,41), il Guarasci di Soverato (69,41), l’Enrico Fermi di Catanzaro (65,43), il Costanzo di Decollatura (62,8), il Ferrari di Chiaravalle (60,06) e, ultimo, l’istituto di Sersale (59,47).

Per quanto riguarda i licei classici, invece, in provincia è sempre Lamezia ad ospitare il migliore: il Francesco Fiorentino di Lamezia – con indice Fga 65,93 – seguito dal Pasquale Galluppi di Catanzaro (60,28) e dall’istituto paritario Sant’Antonio da Padova di Soverato (56,29). (LaCNews.it)