Scuola, in Calabria le lezioni al via il 20 settembre

Negli istituti e nelle scuole calabresi statali e paritarie, di ogni ordine e grado, l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 20 settembre 2021 mentre il termine delle stesse viene fissato per il giorno giovedì 9 giugno 2022 per un totale di 204 giorni di attività didattica e nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94, che tiene in considerazione che le attività didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni. Solo le scuole dell’infanzia in Calabria chiuderanno il 30 giugno 2022.

Lo ufficializza il decreto n 144 del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì adottato nella giornata di oggi e che sancisce il nuovo calendario scolastico 2021/2022 per la Regione Calabria. Decreto arriva dopo che “non hanno rappresentato alcun contrario avviso” il Direttore Generale Ufficio Scolastico, il Presidente Unioncamere Regionale, il Presidente Confesercenti Regionale, il Presidente UPI Calabria, ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, SNALS Scuola; Gilda – Unams; ANP.

In conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è invece determinato come segue:

– tutte le domeniche

– 1 novembre, festa di tutti i Santi;

– 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;

– 25 dicembre, festa di Natale;

– 26 dicembre, festa di Santo Stefano;

– 1 gennaio, Capodanno;

– 6 gennaio, Epifania;

– giorno di lunedì dopo Pasqua,

– 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;

– 1 Maggio, Festa del Lavoro;

– 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;

– festa del Santo Patrono;

Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, nei seguenti giorni:

– il 2 novembre 2021 – Commemorazione dei defunti;

– dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 – Festività natalizie;

– dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 – Vacanze Pasquali;