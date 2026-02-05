Scuola “Martelli”, dopo l’inaugurazione spuntano le crepe: CHI.CE. chiede sopralluogo e documenti

Il gruppo civico CHI.CE. ha raccolto formalmente e concretamente l’appello pubblico lanciato dal coordinatore locale di Noi Moderati, Vincenzo Fabiano, sulle gravi criticità emerse a Chiaravalle all’edificio che ospita la scuola primaria “Martelli”, recentemente inaugurato dopo una cantierizzazione durata diversi anni e con un investimento pubblico complessivo superiore agli 8 milioni di euro.

Il consigliere comunale Giuseppe Antonio Rauti ha così inviato una richiesta di sopralluogo congiunto urgente, alla presenza di amministratori comunali, capigruppo del Consiglio comunale, ditta che ha eseguito i lavori, Ufficio Tecnico e Vigili del Fuoco con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato dei luoghi, accertare le cause delle criticità segnalate e programmare gli interventi necessari.

Alla richiesta, inviata questa mattina via pec, ha già risposto positivamente la ditta che ha eseguito i lavori, che così si rende disponibile per il sopralluogo. Si attende ora solamente la risposta dell’amministrazione comunale.

Un’azione, quella congiunta di Chi.Ce e Noi moderati, che in questo caso si rende necessaria in quanto, a pochi giorni dalla riapertura della scuola, stanno infatti emergendo problematiche che destano forte preoccupazione tra famiglie, personale scolastico e cittadinanza: episodi di distacco di pannelli in cartongesso all’interno dell’edificio, con evidenti rischi per l’incolumità degli alunni; infiltrazioni d’acqua dalla copertura; criticità sugli impianti termici; dubbi sulla mancata o incompleta attivazione dell’impianto fotovoltaico; difficoltà legate alle scale interne, già segnalate in precedenza.

Contestualmente, il consigliere Rauti ha fatto richiesta della trasmissione integrale della documentazione relativa all’opera (certificazione di agibilità dell’edificio, fascicolo dell’opera, certificato di collaudo tecnico-amministrativo e statico, dichiarazioni di conformità degli impianti ecc.)

Il gruppo CHI.CE. ritiene indispensabile assicurare la massima trasparenza su un’opera pubblica di tale rilevanza e così intende, come sempre, fornire risposte concrete e tempestive alla comunità, alle famiglie e al personale scolastico.