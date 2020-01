“Scuola Media Mazzini: realtà viva nel cuore del Centro Storico di Catanzaro”

Per una volta non affrontiamo l’annosa questione dell’antico edifico scolastico nel centro storico di Catanzaro che, per tanti anni ha accolto nelle sue aule la scuola secondaria di primo grado Mazzini e che, ancora oggi, sebbene versi in completo abbandono, lacerata nella sua essenza di edificio scolastico, è sempre ricordata con questo nome.

NO, oggi vogliamo parlare della scuola media Mazzini intesa come entità scolastica, composta da alunni – i primi attori -​ docenti, collaboratori scolastici e dirigenza che, sempre uniti nello spirito di collaborazione e, convinti della fondamentale importanza del sapere e della necessità di dispensare conoscenza e competenza ovunque, desiderano mettere in risalto la loro presenza viva e pregnante nel cuore del centro storico, a pochi passi dal vecchio e glorioso edificio ora in disuso.

La nostra bella scuola è ospite gradito della Curia cittadina, nel monumentale edificio di Palazzo Sirleto, di fronte piazzo Duomo.​ In queste luminose aule, ogni giorno insieme “facciamo scuola”, proponiamo conoscenze e sviluppiamo competenze, sorretti dalla consapevolezza di essere una piccola scuola ma, anche e soprattutto, una ricchezza ed una risorsa antica ed attuale nel centro storico, capaci, cosi come siamo, di seguire gli alunni in un percorso formativo accurato e personalizzato, poiché accuratamente calibrato sui bisogni del singolo.

Abbiamo realizzato di recente specifiche attività e laboratori didattici differenziati, rivolti ai nuovi iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 affrontando le tematiche letterarie, linguistiche, scientifiche ed artistiche in maniera innovativa. I partecipanti, famiglie e futuri allievi, hanno manifestato il loro vivo apprezzamento per una didattica che mettendo al centro l’alunno lo rende coautore con il docente del gioco dell’apprendere, utilizzando creativamente ed in modo finalizzato la tecnologia e il cooperative learning.

La responsabile di plesso, prof.ssa Katia Zinzi è reperibile al numero 3286287120 per fornire ulteriori informazioni a chiunque fosse interessato ad approfondire la conoscenza della nostra realtà scolastica e/o al fine di programmare la visita dei locali, delle aule e dei laboratori del Plesso Mazzini.