Scuola primaria Chiaravalle, CHI.CE.: “Basta polemiche, si convochi il sopralluogo congiunto”

In merito alle criticità riscontrate presso la scuola primaria, il gruppo civico CHI.CE. respinge con fermezza le accuse di “strumentalizzazione” e chiarisce la propria posizione, ribadendo che l’obiettivo resta esclusivamente la risoluzione concreta dei problemi emersi.

«Siamo parte lesa in questa vicenda tanto quanto chi ha il compito di amministrare e vigilare – spiegano dal gruppo – e non abbiamo alcun interesse a creare polemiche puerili. Qui non si tratta di attacchi politici, ma di affrontare con serietà una questione che riguarda un edificio scolastico».

Un elemento centrale della vicenda riguarda la disponibilità immediata della ditta La Porta Industries Srl, che ha eseguito i lavori, a partecipare al sopralluogo congiunto. Disponibilità emersa esclusivamente grazie all’iniziativa di CHI.CE. «La ditta – precisano – ha dato subito la propria adesione. Non esistono quindi ostacoli tecnici: manca solo la convocazione formale».

CHI.CE. sottolinea come l’atteggiamento del Sindaco appaia incomprensibile rispetto alla natura della richiesta avanzata. «Nessuno ha mosso accuse personali o politiche. Invece di agitarsi o sentirsi chiamato in causa senza motivo, sarebbe sufficiente compiere un gesto semplice e responsabile: convocare un sopralluogo congiunto, richiamando tutti gli attori dell’opera alle proprie responsabilità di legge».

A ulteriore riprova della volontà di fare piena chiarezza e individuare correttamente eventuali responsabilità, il gruppo CHI.CE. ha inoltre richiesto formalmente al Segretario comunale tutta la documentazione tecnica dell’opera, compresi atti, collaudi e fascicolo dell’intervento.

«La convocazione del sopralluogo congiunto – concludono – non è una concessione, ma un atto dovuto. Se l’obiettivo è davvero la tutela della scuola e della collettività, si proceda senza ulteriori polemiche e senza scorciatoie».