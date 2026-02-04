Scuola primaria di Badolato chiusa fino a venerdì prossimo per pericolo calcinacci

La scuola primaria di Badolato resterà chiusa fino a venerdì a causa del pericolo di distacco di calcinacci. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico.

Durante il controllo, è emersa la presenza di parti deteriorate che potrebbero rappresentare un rischio per l’incolumità degli alunni e del personale scolastico.

Per questo motivo, in via precauzionale, il commissario ha disposto la chiusura temporanea del plesso e l’avvio immediato degli interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura.

Secondo quanto riferito, il problema era stato segnalato già da tempo da genitori e insegnanti, preoccupati per le condizioni di alcuni soffitti e pareti. Tuttavia, fino ad oggi non erano stati effettuati interventi risolutivi.

La chiusura della scuola, seppur disagiando le famiglie, è stata ritenuta indispensabile per garantire la sicurezza dei bambini. Nei prossimi giorni verranno eseguiti i lavori necessari per eliminare ogni rischio e consentire la ripresa regolare delle lezioni.

Resta l’amarezza per una situazione che, secondo molti, poteva essere evitata con interventi tempestivi. Ora l’obiettivo è riportare gli alunni in classe nel più breve tempo possibile, in un edificio finalmente sicuro.