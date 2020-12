Scuole aperte a Soverato, siamo in disaccordo

Riceviamo e pubblichiamo:

Siamo un gruppo di genitori in disaccordo con l’apertura delle scuole di Soverato. Abbiamo contattato spesso, più volte, chi di competenza ma senza avere un riscontro.

Siamo contrari perchè, questi nove giorni vanificheranno le rinunce fatte dai nostri bambini fino ad oggi, la scuola è importante ma ci deve essere continuità e con le vacanze di Natale alle porte questa viene a mancare ed essendo la scuola dell’obbligo noi genitori non possiamo decidere di non far frequentare i bambini.

In questi giorni ci sarà, come confermato da molte testate giornalistiche, un esodo dal nord verso il sud, quindi in molte famiglie ci saranno persone proveniente da regioni con una situazione ancora più rischiosa. I bambini devono stare in classe con finestre aperte e le temperature non sono poi così miti.

Purtroppo sappiamo che è un problema per i genitori che lavorano tenere le scuole chiuse, ma la scuola non è un parcheggio e i docenti non fanno da baby sitter, la scuola è un istituzione destinata all’istruzione dei nostri figli e la DAD sta funzionando benissimo.

È vero che non c’è il contatto e manca la socializzazione, ma all’interno della scuola causa pandemia in questo momento questo viene a mancare lo stesso. Chi si prenderà la responsabilità dell’apertura? La scuola? La giunta comunale?