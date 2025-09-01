Scuole del Sud tra criticità e riscatto: strutture fatiscenti e carenze croniche

Il panorama delle scuole del Sud Italia riflette da anni una situazione complessa e preoccupante. Molti edifici scolastici versano in condizioni critiche: muri che presentano crepe, infissi malfunzionanti, impianti obsoleti e spazi che non rispondono agli standard minimi di sicurezza. In alcune aree, il problema della dispersione scolastica si intreccia con quello delle strutture inadeguate, alimentando un circolo vizioso che pesa sulle nuove generazioni.

A questo si aggiunge la scarsità di risorse: laboratori chiusi per mancanza di fondi, palestre inutilizzabili, cortili abbandonati. Non mancano situazioni in cui le scuole sono costrette a organizzarsi da sole per interventi di manutenzione ordinaria. Eppure, in un istituto, non dovrebbe mai mancare l’essenziale: ambienti salubri, un kit per le emergenze sempre disponibile, materiali di primo intervento come la schiuma poliuretanica strutturale per riparazioni rapide, e naturalmente strumenti tecnologici aggiornati.

Docenti stanchi ma determinati

Accanto ai problemi infrastrutturali, c’è la realtà quotidiana vissuta dai docenti. Molti insegnanti, già provati da stipendi bassi e da un precariato che spesso si trascina per anni, si trovano a gestire classi sovraffollate e a sopperire alla mancanza di risorse con la propria inventiva. La fatica è evidente, ma in molti non rinunciano a dare il massimo per i propri studenti, consapevoli del ruolo fondamentale che la scuola svolge nella crescita personale e sociale. La dedizione di questi insegnanti è un patrimonio che le istituzioni dovrebbero sostenere concretamente. Troppo spesso, infatti, i progetti e le idee degli educatori rimangono bloccati da burocrazia, lentezze amministrative o mancanza di fondi.

L’importanza di sostenere chi crede nell’istruzione

Le testimonianze che arrivano dal territorio dimostrano però che la speranza non manca. Quando si incontrano dirigenti, insegnanti e studenti motivati, anche in contesti difficili si riesce a costruire esperienze educative di valore. È qui che le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte, sostenendo con tempestività e concretezza chi vuole davvero migliorare la scuola.

La voglia di fare degli studenti e l’impegno dei docenti non possono essere lasciati soli: richiedono spazi adeguati, risorse e attenzioni costanti. La scuola, per non perdere il proprio ruolo di presidio culturale e sociale, ha bisogno di diventare nuovamente un punto di riferimento sicuro e stimolante.

L’esempio virtuoso di Soverato

Non mancano, fortunatamente, esempi positivi che raccontano un’altra faccia della scuola del Sud. A Soverato, in Calabria, l’Istituto Alberghiero diretto dal Dirigente Scolastico Renato Daniele si è distinto per l’attenzione rivolta agli studenti più fragili. Una madre, la cui figlia con disabilità frequenta l’istituto, ha scritto una lettera di ringraziamento alla scuola per l’accoglienza, il rispetto e l’impegno dimostrato nei confronti della giovane. Un episodio che parla di inclusione reale e che dimostra come, quando c’è sensibilità e determinazione, la scuola può diventare un luogo capace di abbattere barriere e valorizzare ogni singolo studente.

Un impegno che non può più attendere

Le scuole del Sud Italia hanno bisogno di un intervento strutturale serio e immediato. Non si tratta soltanto di mettere a norma gli edifici, ma di restituire dignità a studenti e docenti che ogni giorno lottano contro difficoltà enormi. L’impegno dei singoli non può continuare a sopperire alle mancanze istituzionali: serve una visione condivisa e investimenti mirati. Gli esempi virtuosi, come quello di Soverato, indicano la strada. Ora tocca alle istituzioni riconoscere e assecondare questa voglia di fare, trasformando le scuole del Sud da luoghi fragili e trascurati in fucine di opportunità per il futuro.