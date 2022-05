Scuole virtuose: l’Alberghiero di Soverato accoglie la delegazione spagnola e l’I.C. Don Milani-Sala di Catanzaro. 

“Si avvia a conclusione il Progetto Erasmus + che ha visto l’I.C. Don Milani-Sala di Catanzaro ospitare quattro Dirigenti Scolastici, una docente ed un direttore di un centro di formazione spagnoli per una attività di job shadowing nei plessi della Scuola Primaria. Una esperienza arricchente che la Dirigente – Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca- ha fortemente voluto coinvolgesse tutti gli alunni e il personale scolastico dei vari plessi, nella giusta convinzione che l’incontro e gli scambi culturali costituiscano il più alto momento formativo di crescita personale.

In particolare, nella giornata di sabato, Dirigente, Docenti e delegazione spagnola hanno avuto modo di fare il punto delle esperienze vissute questa settimana ed inquadrare gli aspetti che caratterizzano il modo di operare della Scuola Italiana. Successivamente, lo stesso corpo docenti è stato calorosamente accolto dal Dirigente dell’Istituto Alberghiero IPSSEOA di Soverato – Prof. Renato Daniele – il quale non si è limitato ad illustrare il modus operandi delle Scuole secondarie ma ha fattivamente coinvolto i suoi ospiti in un percorso di sapori e creatività gastronomica: i ragazzi dell’Istituto da lui diretto, guidati dai professori, hanno servito deliziose specialità dolci e salate preparate sempre dagli studenti con la supervisione dei propri docenti.

Una ospitalità che ha molto colpito il Direttore del centro di formazione spagnola – Paul Limorti – tanto da assumersi l’impegno di proporre ad un Istituto Alberghiero spagnolo che ha contatti con il centro da lui diretto di realizzare un futuro scambio culturale proprio con l’IPSSEOA per la formazione dei docenti delle scuole secondarie.

Un viaggio, uno scambio, hanno il potere di aprire nuove strade e nuovi occhi: è questo il messaggio dell’I.C. Don Milani- Sala di Catanzaro che, ancora una volta, si dimostra Scuola all’avanguardia.”