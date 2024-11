Se vuoi la pace prepara la pace. Incontro con Dika organizzato dalla Fidapa Soverato

La Fidapa Soverato in campo per la pace. “Se vuoi la pace prepara la pace. Dialoghi sulla pace in tempo di guerre”, questo il titolo dell’incontro con Bernard Dika, alfiere della Repubblica e membro del cda del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, promosso dalla sezione cittadina della Fidapa presieduta da Roberta Ussia.

L’incontro si terrà domani, 4 novembre, nella sala consiliare del Comune di Soverato alle ore 18. E vuole porre in risalto il ruolo che le donne unite possono svolgere per la pace.

“Il pianeta è in fiamme, ma dobbiamo ripartire dall’appello di papa Francesco sulla necessità di ristabilire la pace dei cuori, in modo che le persone si incontrino nella fiducia che la vita vince sempre su ogni forma di morte”, spiega la past president Marisa Gigliotti, che introdurrà i lavori.

I saluti saranno affidati al sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e al comandante della Compagnia carabinieri di Soverato, capitano Marco Colì.

L’appuntamento si inquadra nel tema internazionale Fidapa 2021-24 – nuove azioni attraverso la cooperazione – nella Giornata dell’unità d’Italia e delle Forze armate.