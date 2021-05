Sebastiano Somma su Catanzaro Village tra storie, successi e l’incontro con Valentina Vono

Un grande attore, protagonista assoluto nella televisione italiana e del cinema in cui si affaccia con opere leggere, sempre più stimate da un pubblico che non vuole perderlo di vista.

Sebastiano Somma, nel ruolo centrale delle sue stesse ambizioni artistiche, ci presenterà questa stupenda esperienza musicale, dal senso più romantico quale interprete di una canzone il cui video è stato realizzato nel cuore del centro storico della meravigliosa Napoli, firmato dal regista Franco Cutolo ” E n’ ata Manera”.

Sarà questo meraviglioso capolavoro al centro dell’ incontro in onda streaming su Catanzaro Village a partire dalle 17:30 di mercoledì 5 maggio 2021, con Valetnina Vono alla conduzione e produzione Exence Live.

Tante le storie racchiuse negli sguardi di un uomo nel ruolo di attore di diversi fotoromanzi, in cui apparve inizialmente con il nome d’arte di Chris Olsen per poi passare al suo nome reale.

Ecco a voi l’ inconfondibile Sebastiano Somma, artista di innumerevoli sfide del grande sipario, così pronto e disponibile per i fans che questa volta potranno raggiungerlo scrivendogli post, commenti e messaggi in diretta dalla Città di Catanzaro e capoluogo della Regione Calabria.

La stima per il noto attore Stabiese valica confini interessanti per poi raggiungere punti cardine a teatro, le personalità più famose, che plaudono al suo impegno in vari ruoli e meritata soddisfazione, mira di un futuro segnato dal suo innato talento.

Catanzaro Village prosegue sugli incontri dei grandi professionisti impegnati nel mondo dello spettacolo, aprendo sempre più questa finestra sul mondo alla conquista del pubblico servizio culturale, attraverso meditate selezioni e scelte di ruoli interni per garantire inequivocabili risultati professionali data la continua richiesta.

Il percorso di conoscenza e divulgazione dell’ arte è contenitore di validi sogni e nostre limpide ambizioni, Sebastiano Somma ne è vivida prova, che ogni giorno è degno di essere vissuto con persone fedelmente proiettate ad esprimersi nel “condividere”.